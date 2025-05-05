الأعلى للإعلام يختتم الدورة التدريبية الـ 60 للصحفيين الأفارقة

اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الدورة التدريبية رقم ٦٠ للصحفيين الأفارقة، التي نظمها المجلس خلال الفترة من ١٢ أبريل وحتى الأول من مايو الجاري، بالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة.



وشارك في الدورة ٢٢ متدربًا من ١٤ دولة إفريقية، وهم (الكونغو الديمقراطية – مالي – موريتانيا - كينيا - تشاد – جنوب إفريقيا – نيجيريا – زيمبابوي– كوت ديفوار - زامبيا - الجزائر – المغرب - غانا - مالاوي) بالإضافة لـ ٩ صحفيين مصريين من (وكالة أنباء الشرق الأوسط – الشروق – الدستور – الجمهورية – ايجيبشيان جازيت – البوابة نيوز)، و٣ نقباء صحفيين من دول (زامبيا – مالي – موريتانيا).

وخلال الدورة التقى المتدربون بنخبة من أساتذة الصحافة والسياسة والإعلام، والسفير/ دياب اللوح سفير دولة فلسطين في مصر.



وتخلل البرنامج التدريبي زيارات إلى مؤسسات الأهرام، والجمهورية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ونقابة الصحفيين، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والعاصمة الإدارية ومقر منظمة المدن الإفريقية.



كما قام الوفد بزيارة منطقة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومجمع الأديان، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة الحسين وخان الخليلي.

وحضر حفل الختام عدد من سفراء الدول الإفريقية المشاركة بالدورة، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة للمجلس، وأمال عبد المطلب، مدير عام مركز التدريب، وممثل وزارة الخارجية، والدكتورة زينب عباس، أمين الاتحاد، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية عضو الأمانة الفنية للاتحاد، ونقيب الصحفيين الموريتانيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.