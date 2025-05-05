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حوادث

الخطيب يتنازل رسميًا عن 3 قضايا ضد مرتضى منصور

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

 قدّم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صباح اليوم، تنازلًا رسميًا أمام المحكمة الاقتصادية عن ثلاث قضايا صدرت فيها أحكام بالغرامة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.

وأكد مصدر مطلع أن دفاع الخطيب سلّم التنازل لهيئة المحكمة، وتم التصالح في هذه القضايا، فيما لا تزال القضايا الصادرة فيها أحكام بالحبس قائمة.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي إنهاء الخصومة بين الطرفين، بعد رسالة من مرتضى منصور عبّر فيها عن تقديره للخطيب وللنادي، ليؤكد الأخير التنازل في "هذا الشهر الفضيل"، وقال "عفا الله عما سلف".

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