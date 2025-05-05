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رياضة

تعرف على وجهة أرنولد بعد الرحيل الرسمي عن ليفربول

أرنولد
أرنولد

كشف  فابريزيو رومانو، متخصص سوق الانتقالات، عن وجهة ترينت ألكسندر أرنولد، بعد الرحيل الرسمي عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن أرنولد عن رحيله من نادي ليفربول بعد رحلة استمرت لمدة 20 عامًا من الناشئين وحتى الفريق الأول وحصل خلاله على لقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكؤوس محلية.
 

وينتهي عقد أرنولد في 30 يونيو المقبل، ولكنه اتفق مع ليفربول على الرحيل وعدم الاستمرار في قلعة "أنفيلد" من أجل مغامرة جديدة.

 


وبحسب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا أن صفقة انتقال أرنولد إلى ريال مدريد قد تمت بالفعل بعد اتفاق شفهي على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

 


وبالتالي، نجح ريال مدريد في تدعيم صفوفه بلاعب صاحب خبرة كبيرة خاصة في مركز الظهير الأيمن مع تكرار إصابات داني كارفاخال والاعتماد فقط على لوكاس فاسكيز.

 

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