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أخبار مصر

السيسي يشيد بالمشروعات التنموية والخيرية لطائفة البهرة بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها طائفة البهرة في مصر، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر”.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور السيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالترحيب بالسلطان مفضل سيف الدين، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بطائفة البهرة، كما أثنى على الجهود المقدّرة التي تضطلع بها الطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وهي جهود تتكامل مع مساعي الدولة المصرية في تحقيق التنمية وتطوير القاهرة التاريخية. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي طائفة البهرة
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