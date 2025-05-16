هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة استخدام بعض الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة أثناء أداء فريضة الحج، بشرط ألا يكون الهدف منها الزينة، وإنما تكون لغرض علاجي أو وقائي.

هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب



وأوضحت أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن "استخدام الكريمات التي تُخفي عيوب الوجه أو الهالات السوداء تحت العينين لا حرج فيه شرعًا إذا كانت تُستخدم بغرض التداوي أو التخفيف من الأذى النفسي أو الجسدي، وليس للتجمّل أو التزيّن"، مؤكدة أن "النية هي الأساس، فإن كان القصد الزينة، فالأولى بالمرأة أن تبتعد عن ذلك خلال فترة الإحرام".

وأضافت أن "فترة المنع من استخدام مستحضرات التجميل أو ما فيه طيب أو رائحة قوية تقتصر على مدة الإحرام فقط، أما بعد التحلل من النسك، فللمرأة أن تستخدم ما تشاء وتعود لحياتها الطبيعية، خصوصًا إذا كانت مقيمة لفترة أطول بعد أداء المناسك".

حكم استخدام واقي الشمس للسيدات في الحج

وفيما يخص استخدام واقي الشمس، أكدت السعيد أنه "يجوز استخدامه حتى أثناء الإحرام، بشرط أن يكون القصد منه الحماية من أشعة الشمس الضارة، وليس التجمّل، حتى وإن احتوى على رائحة أو لون خفيف، لأنه يُعد من باب الوقاية والعلاج، لا الزينة".

وأكدت أن "ما يُفسد الإحرام هو التزيُّن والتطيُّب بنية الزينة فقط، أما ما كان لحماية البدن أو علاجه فلا يدخل في دائرة المنع ولا يُفسد الإحرام".

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