تداول 16 ألف طن بضائع و976 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 976 شاحنة و145 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 393 شاحنة و131 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 583 شاحنة و14 سيارة.

شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة PELAGOS EXPRESS، بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS، وغادرت السفينة PELAGOS EXPRESS.

كما تم تداول 5600 طن بضائع، 440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي أور، سينا، الحسين، وأيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2045 راكبا.



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