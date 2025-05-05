100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)

أشعل النجم عمرو دياب، القرية العالمية في دبي بحضور جماهيري ضخم تخطى أكثر من 100 ألف شخص، وأقيم الحفل برعاية مجموعة روتانا للموسيقى التي يتولى سالم الهندي رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.

وشهد الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب، حضورا جماهيريا كبيرا لم يشهده أي حفل غنائي في دبي من قبل.

وقدم الهضبة مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه التي عشقها الجمهور له ما بين القديم والجديد من بينها "يا أنا يا لأ"، "ده لو اتساب"، "نور العين"، "قمرين"، "العالم الله"، "بحبه"، "وأنت الحظ"، و"غلاوتك".

ووجه عمرو دياب خلال الحفل الشكر لكل القائمين على هذه الليلة الرائعة، قائلا: "شكرا روتانا، شكرا أسامة رشدي، شكرا للجمهور الجميل ده".

ونشر الحساب الرسمي لروتانا على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه استقبال أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لمجموعة روتانا للموسيقى بالقاهرة، للنجم عمرو دياب في القرية العالمية قبل صعوده على المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير

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