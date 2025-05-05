ظهر بإطلالتين، عمرو دياب يتألق خلال حفله في القرية العالمية بدبي (فيديو وصور)

أحيا الهضبة عمرو دياب أمس الأحد حفلا غنائيا كبيرا في دبي بالقرية العالمية وسط حضور جماهيري رفع شعار كامل العدد.

حفل عمرو دياب في القرية العالمية

وتوافد جمهور الهضبة بالآلاف قبل الحفل بساعات في انتظار عمرو دياب صاحب الشعبية الجارفة من الخليج إلى المحيط، ليصعد إلى خشبة المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط صرخات وهتافات الجمهور.

خطف عمرو دياب الأنظار بإطلالة شبابية مميزة باللونين الأحمر والأسود خلال فقرتي الحفل، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها أجمل عيون الشهيرة ببرج الحوت، وده لو اتساب، وإنت الحظ.

وواصل الهضبة فقرات حفله وسط تفاعل مع الجمهور الذي انتظر منه مجموعة من أغانيه المحببة لديهم مثل يا قمر التي رددوها معه عدة مرات، وكذلك قمرين، وتملي معاك، وغلاوتك، وياه، وشكرا من هنا لبكرة، ووياه.

وعلى مدار ساعتين تقريبا، استمتع جمهور الحفل بواحدة من أضخم حفلات دبي على مستوى الحضور الجماهيري.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم ١٦ مايو الجاري.

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