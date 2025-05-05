الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارق بالمنوفية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارق،فيتو

شهدت عزبة المعاشات التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة غامضة بعد العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، طافيًا على سطح المياه، ويرتدي بنطالًا وتيشيرت كحلي اللون.

تفاصيل العثور على جثة مجهولة بالمنوفية

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على الجثمان، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون، بقيادة العميد محمد أبو العزم مأمور المركز، إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثمان من قِبل قوات الإنقاذ النهري، ويجري حاليًا فحصه لتحديد هوية المتوفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتحري حول ملابسات الحادث، بمراجعة بلاغات التغيب في المنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنوفية مركز أشمون مركز أشمون بمحافظة المنوفية عزبة المعاشات بالمنوفية ترعة النعناعية

مواد متعلقة

مياه الأمطار تغمر المنازل والمحال التجارية بسرس الليان في المنوفية (فيديو)

ضبط مسن متهم بالتحرش بطفلة من ذوي الهمم بالمنوفية

الحماية المدنية تنقذ أسرة داخل سيارة عالقة في نفق بسبب الأمطار (صور)

سقوط عمودان إنارة بقرية بالمنوفية بسبب الطقس السيئ

المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب تقلبات الطقس (صور)

أمطار غزيرة بعدد من مراكز محافظة المنوفية (صور)

مصرع طفلة بعد نشوب حريق فى شقة بالمنوفية

مصرع شخصين بينهم محام وإصابة آخر فى حادث بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر

تطورات جديدة في حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة (فيديو وصور)

أول رد من رابطة الأندية على هجوم بيراميدز: "راجعوا لائحة الدوري"

مبروك للأهلي، رئيس فاركو يثير الجدل في احتفاله بالفوز على بيراميدز

ملاك الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا غير ملزم للبرلمان

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام مول مصر بأكتوبر

بيراميدز لـ رابطة الأندية: محدش هيكسرنا ومكملين للنهاية

عنده السكر، التحفظ على مدرسة منعت طفلا من دخول الحمام بالقاهرة

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية