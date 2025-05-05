العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارق بالمنوفية

شهدت عزبة المعاشات التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة غامضة بعد العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، طافيًا على سطح المياه، ويرتدي بنطالًا وتيشيرت كحلي اللون.

تفاصيل العثور على جثة مجهولة بالمنوفية

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على الجثمان، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون، بقيادة العميد محمد أبو العزم مأمور المركز، إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثمان من قِبل قوات الإنقاذ النهري، ويجري حاليًا فحصه لتحديد هوية المتوفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتحري حول ملابسات الحادث، بمراجعة بلاغات التغيب في المنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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