ترتيب هدافي الدوري الإسباني، مبابي يقلص الفارق مع ليفاندوفسكي

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع فريق ريال مدريد، حيث سجل هدفين في مرمى سيلتا فيجو في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفين في الدقيقتين 39 و48، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في الموسم الجاري من الدوري الإسباني، حيث يأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 25 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 24 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 18 هدفًا.

4- رافينها، برشلونة، 16 هدفًا.

5- أيوزي بيريز، فياريال، 16 هدفًا.

6- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 15 هدفًا.

7- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 15 هدفًا.

8- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 13 هدفًا.

9- كيكي جارثيا، ألافيس، 12 هدفًا.

10- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 11 هدفا.

مبابي يلاحق رونالدو في رقم تاريخي

وحسب أرقام شبكة "أوبتا"، أصبح مبابي ثالث أكثر لاعب في القرن الحالي بصفوف ريال مدريد تسجيلا للأهداف بالليجا في موسمه الأول.

ويلاحق مبابي رود فان نيستلروي، الذي سجل 25 هدفا موسم 2006-2007، وكريستيانو رونالدو، صاحب الـ26 هدفا في موسم 2009-2010.

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