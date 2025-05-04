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خارج الحدود

مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا فجر اليوم الأحد.

وشددت مصر على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعدم استهداف البنى الأساسية، والمرافق المدنية المختلفة، والحفاظ على وحدة واستقرار السودان الشقيق.

وأكدت مصر، أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعى تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني. 

كما دعت مصر إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السودانى.

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مقدرات الشعب السوداني استهداف البنى الأساسية السودان استعادة الاستقرار في السودان

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