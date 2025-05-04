ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

شنت مديرية التموين بقنا حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف المراكز، للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وضبط المخالفين.

التحفظ على الكمية المضبوطة بقنا

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بعزبة هارون بمركز فرشوط، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية

وفي قطاع المخابز البلدية، حررت الحملة ٤ تقارير مخالفات تضمنت عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن. كما أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير ٢٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار

وأكد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو خدمة المواطنين وضمان توفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار حملات التفتيش اليومية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

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