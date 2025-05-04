الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو

شنت مديرية التموين بقنا حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف المراكز، للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وضبط المخالفين.

التحفظ على الكمية المضبوطة بقنا

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بعزبة هارون بمركز فرشوط، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية

وفي قطاع المخابز البلدية، حررت الحملة ٤ تقارير مخالفات تضمنت عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن. كما أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير ٢٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار

وأكد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو خدمة المواطنين وضمان توفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار حملات التفتيش اليومية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور خالد عبدالحليم الدكتور شريف فاروق قنا محافظ قنا مديرية التموين بقنا وكيل وزارة التموين بقنا

مواد متعلقة

بدء تسليم أراضي الإسكان المتوسط "مسكن 5" بمدينة غرب قنا

مصرع مزارع إثر مشاجرة في قنا

العثور على جثة طفلة في قنا

إصابة عامل نظافة صدمه أتوبيس فى قنا
ads

الأكثر قراءة

نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي لـ تعديل "الإيجار القديم"

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

ارتفاع الأحمر والأبيض، أسعار البيض اليوم الأحد 4 مايو 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر والأبيض، أسعار البيض اليوم الأحد 4 مايو 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها باكتشاف الأعداء والتغلب عليهم

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية