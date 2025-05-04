الأحد 04 مايو 2025
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السجن 3 سنوات لشقيقين تعديا على قوة أمنية أثناء تنفيذ ضبطهما في نجع حمادي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن 3 سنوات للمتهمين طه.ح.ا، وشقيقه محمود، بعد إدانتهما بالتعدي على قوة أمنية أثناء أداء عملها في نجع حمادي.

وتعود أحداث القضية إلى 15 يونيو 2024، حين وجّهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة استعمال القوة والعنف ضد رئيس مباحث نجع حمادي والقوة المرافقة له، أثناء محاولة ضبطهما تنفيذًا لقرار صادر من جهات التحقيق، حيث تبيّن أنهما محكوم عليهما في إحدى القضايا.

وأحيلت القضية، التي حملت رقم 14243 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3496 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بحبس المتهمين 3 سنوات.

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