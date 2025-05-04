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رياضة

ليجانيس يحقق تعادلا مثيرا مع إشبيلية 2/2 في الدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

انتهت مباراة إشبيلية ضد ليجانيس بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإسباني - الليجا.

 

سجل هدفي إشبيلية، كيكي سالاس وإسحاق روميرو في الدقيقتين 21 و70، بينما أحرز هدفي ليجانيس، منير الحدادي وخافيير هيرنانديز في الدقيقتين 7 و73.

 

فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 

 

فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني - الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

وسجل ثلاثية ريال مدريد  أردا جولر في الدقيقة 32، وثنائية لمبابي في الدقائق 38 و47، ورد سيلتا فيجو بهدفين عن طريق خافي رودريجيز وفيليوت سفيدبيرج في الدقائق 68 و75.

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إشبيلية ليجانيس الدوري الإسباني الليجا ريال مدريد

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