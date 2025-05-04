ليجانيس يحقق تعادلا مثيرا مع إشبيلية 2/2 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة إشبيلية ضد ليجانيس بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدفي إشبيلية، كيكي سالاس وإسحاق روميرو في الدقيقتين 21 و70، بينما أحرز هدفي ليجانيس، منير الحدادي وخافيير هيرنانديز في الدقيقتين 7 و73.

فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني - الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر في الدقيقة 32، وثنائية لمبابي في الدقائق 38 و47، ورد سيلتا فيجو بهدفين عن طريق خافي رودريجيز وفيليوت سفيدبيرج في الدقائق 68 و75.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.