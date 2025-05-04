الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

نقيب الصحفيين: عبد المحسن سلامة خلق منافسة انتخابية تليق بالنقابة وجمعيتها العمومية

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الفائز بالمنصب لدورة ثانية، 
عن كامل تقديره واعتزازه بالمنافسةً الانتخابية التي قادها الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، واصفا إياها بأنها تليقُ بنقابة الصحفيين، وبجمعيتها العمومية.

وقال البلشي- في بيان أصدره اليوم الأحد- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "شكرا جزيلا  لـ عبدالمحسن لأنه منحنا منافسةً انتخابيةً تليقُ بنقابة الصحفيين.. مضيفا أنه تواصل مع  عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وقدم له الشكر والتقدير  مؤكدا 
ستبقى بيننا زمالةٌ ومودّةٌ، وعلاقةٌ إنسانيةٌ ومهنيةٌ ونقابيةٌ، أتمنى أن تدومَ وتستمرَّ في خدمة زملائنا ومستقبل مهنتنا."

وتابع البلشي "شكرًا جزيلًا لأنك منحتَنا تنافسًا يليقُ بالجمعية العمومية، وشكرًا على حضورك الدائم.. خالصُ تحياتي ومودتي واعتزازي."

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الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين
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