الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

سلامة مهنئا البلشي بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين: أحترم رأي الجمعية العمومية

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، فيتو

وجّه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، معربًا عن امتنانه لكل من منحه صوته دعمًا لمستقبل أفضل للنقابة والمهنة.

وقال سلامة في بيان له: "أحترم رأي الجمعية العمومية واختياراتها، وأتقدم بالتهنئة للزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، وللزملاء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي"، متمنيًا التوفيق للنقيب والمجلس في دورتهم الجديدة لتحقيق آمال الصحفيين في مختلف الملفات.

واختتم سلامة بيانه بالتأكيد على استمراره في العمل بكل جدية وإخلاص لخدمة الزملاء ورفعة النقابة، "بغض النظر عن أية مواقع نقابية"، مؤكدًا: "عاشت وحدة الصحفيين".

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الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين
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