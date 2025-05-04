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تعادل توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد إيجابيا في الدوري الإنجليزي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

تعادل فريقا توتنهام هوتسبير مع نظيره وست هام يونايتد إيجابيا بهدف لكل فريق علي ملعب لندن الأولمبي في الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقدم توتنهام هوتسبير عن طريق ويلسون اودوبير في الدقيقة 14 وتعادل وست هام يونايتد عن طريق جارود بوين في الدقيقة 27

ويحتل توتنهام المركز ال16 برصيد 37 نقطة ويحتل وست هام الترتيب ال 17 برصيد 36

تشكيل توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجد سبينس.

وسط الملعب: ديان كولوسوفيسكي، باب سار، رودريجو بينتاكور.

خط الهجوم: ويلسون أودوبير، ريتشارلسون، ماتيس تيل.

 

 

تشكيل وست هام يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

 

في حراسة المرمى: ألفونسو أريولا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا، توديبو، كليمان، كريسويل.

في خط الوسط: سكارليس، ألفاريز، وارد براوس.

في خط الهجوم: محمد قدوس، بوين، سوتشيك.

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الدوري الانجليزي توتنهام هوتسبير وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد

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