السيسي يستقبل رئيس جمهورية القُمر ويتسلم دعوة حضور القمة العربية بالعراق (فيديو)

نشاط الرئيس اليوم

شهد اليوم الرئاسي نشاطا خارجيا كبيرا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي قد قام بتسليم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، كما نقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء العراقي. ومن جانبه، رحب الرئيس بالدعوة وأعرب عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس وزراء العراق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤي بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.



كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:

بداية، أرحب بفخامة الرئيس "عثمان غزالى"، فى بلده الثانى "مصر"، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة ناجحة.. كما أود التأكيد على تقديرنا العميق للعلاقات الأخوية التاريخية، التى تجمع مصر وجزر القمر، وروابط الهوية العربية والإفريقية والإسلامية المشتركة بين البلدين، والتى تمثل أساسا قويا للبناء عليه، ولتعزيز أواصر التعاون الممتدة، فى مختلف المجالات.

أجريت اليوم مع أخى فخامة الرئيس، مباحثات ثنائية مثمرة، ناقشنا خلالها أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، واتفقنا على ضرورة العمل بكل جهد، لتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، على النحو الذى يرقى للروابط الأخوية بين الشعبين، ويتناسب مع آفاق التعاون المتاحة.. وأكدت على استعداد الحكومة والشركات المصرية، لدعم خطط التنمية فى جزر القمر، وخاصة "خطة جزر القمر البازغة 2030"، ونقل الخبرات المصرية المكتسبة، من تنفيذ خطط التنمية فى مصر، وتنفيذ مشروعات بالدول الإفريقية الشقيقة، فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

كما أكدت لفخامة الرئيس، استعداد مصر الكامل، للتعاون مع جمهورية القمر المتحدة فى مختلف المجالات؛ ولاسيما الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية.

واتفقنا أيضا، على ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ضوء عضوية مصر وجزر القمر فى تجمع الكوميسا بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الإقليمى القارى، وتعزيز التجارة البينية.

عكست مباحثاتى مع فخامة الرئيس، توافقا فى الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الاتحاد الإفريقى، فضلا عن الأوضاع فى قطاع غزة والسودان، وكذا التطورات فى القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب.. واتفقنا على أهمية الدور المنوط بتجمع الساحل والصحراء، فى جهود مكافحة الإرهاب.

كما شملت المحادثات موضوعات التحديات التنموية، والتغلب على الفقر، وتخفيف أعباء الديون، ومواجهة آثار التغير المناخى.. واتفقنا على ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة، إزاء مختلف القضايا، والعمل على ضمان التمثيل العادل لإفريقيا، فى المؤسسات الدولية.

لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، مؤكدا التزام مصر بتعميق أواصر التعاون مع جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، لما فيه خير بلدينا وشعبينا.. وقارتنا الإفريقية.

أجدد فخامة الرئيس الترحيب بكم والوفد المرافق، فى بلدكم الثانى مصر.. متمنيا لكم زيارة ناجحة، تعود على شعبى البلدين، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

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