الأحد 04 مايو 2025
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طلاب مدرسة المتفوقين بقنا يحرزون المركز الثالث بين شباب المبتكرين

طلاب مدرسة المتفوقين
طلاب مدرسة المتفوقين بقنا يحرزون المركز الثالث

هنأ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لحصولهم على المركز الثالث  على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين iclub 2025 والتي أقيمت تحت رعاية صندوق  شباب المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشارك الطلاب ياسين أحمد، وعبد الرحمن سامي، وسما إيهاب، وسندس أحمد بمشروعهم المتميز في قطاع مشروعات الطاقة ضمن فعاليات المسابقة تحت إشراف أشرف سعد مختار مدير مركز التطوير التكنولوجي وأحمد عبد اللطيف مدير مدرسة STEM، بينما تولى محمد وجيه  منسق المسابقة بقنا ونها ثابت  مسئول الموهوبين بالمدرسة مهمة الإشراف والمتابعة على مشروع الطلاب.

وأثنى مدير تعليم قنا على نبوغ وإبداع علماء المستقبل من الطلاب المخترعين، وثمن دور هيئات الإشراف من مركز التطوير التكنولوجي ومدرسة المتفوقين لدورهما في بلورة الإختراع وترجمة رؤى وأفكار الطلاب إلى واقع عملي يعبر عن استراتيجية الوزارة بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في مزج المعرفة بالتطبيق والتجربة للوصول إلى أفضل وأدق النتائج وبناء أجيال من المخترعين تنقل مصر إلى منزلة الدول المتقدمة.

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