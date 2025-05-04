الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

خطوات التقديم على طرح 332 مصنعا كامل التجهيزات فى 10 محافظات(انفوجراف )

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

 

أعلنت وزارة الصناعة عن فتح باب التقدم للحصول على 332 مصنعًا كاملة التجهيزات في 10 محافظات، ضمن خطة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة المحلية.

وأوضحت الوزارة، أن آخر موعد لسحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة الاشتراطات والمستندات هو 15 مايو 2025، وذلك  إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية،  www.madein.eg، واتباع هذه الخطوات المبسطة

 

 وأعدت وزارة الصناعة انفوجراف عن  خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على الوحدات الصناعية كالتالى 

 

 

 خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على الوحدات الصناعية:

 

الدخول على منصة "مصر الصناعية" عبر الرابط التالي: www.madein.eg
اختيار "بوابة طرح وحدات صناعية" من الصفحة الرئيسية.
إنشاء حساب مستخدم جديد (في حال لم يكن لديك حساب بالفعل).
تصفح الطروحات المتاحة واختيار المجمع الصناعي المطلوب في المحافظة التي تناسب نشاطك.
تحميل كراسة الشروط والاطلاع عليها بالكامل.
استيفاء المستندات المطلوبة ورفعها إلكترونيًا عبر المنصة.
سداد قيمة كراسة الشروط والرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.
تأكيد التقديم وانتظار إشعار القبول المبدئي أو طلب استكمال أوراق (في حال وجود نواقص).
 

 

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منصة مصر الصناعية طرح وحدات صناعية وزارة الصناعة

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