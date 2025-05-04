الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من سيناء.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

حار نهارا ومعتدل ليلا، حالة الطقس اليوم الأحد 4 مايو 2025


وتكون هناك فرص أمطار خفيفة الى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة شمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  فى أول الليل، مائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17

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