مطالبات بالشيوخ باستحداث أقسام دراسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالجامعات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبات باستحداث أقسام دراسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالجامعات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبراني - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

قال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ان الجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية وبحسب الدراسة في 2023 كان عدد الهجمات الإليكترونية 13 مليون هجمة، وفي 2024 كانت 38 مليون هجمة إليكترونية، مما يؤكد أننا أمام خطر كبير.

وأضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامه اليوم، خلال مناقشة دراسة معروضة علي المجلس بعنوان الأمن السيبراني ودورة المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بأن الدراسة ضمن سلسلة عظيمة من الدراسات التي قدمها المجلس، مستبقة دراسات تم عرضها في الجلسات الماضية كانت في منتهى الدقة والتخصص الشديد والحلول الجذرية وهذه تأتي تتويجا لكنها تتميز في أنها تعد خطوة استباقية يقفز فيها مجلس الشيوخ أمام الجميع.

وطالب طارق عبد العزيز بضرورة استحداث أقسام للجرائم الإلكترونية بالجامعات المصرية وكلية الشرطة وعدد من الجهات الرقابية وأن تكون هناك إدارات متخصصة لدى الجهاز الرقابية كمباحث الإنترنت والإدارة العامه لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشدد عبد العزيز علي ضرورة الاستفادة من المصريين المتخصصين في هذا التكنولوجيا الرقمية القادرين علي مجابهة أخطار الهكر خاصة أن الدول تستقطب الهاكرز والخبراء ومعظمهم موجود بأمريكا وغيرها من الدول، مطالبا بزيادة التعاقد مع شركات التليفونات للوصول إلي الحسابات الخفيه وتزويد الجهات الإدارية بالمعلومات.

وتابع رئيس برلمانية الوفد أن مجلس الشيوخ تميز في الاستباق والتشخيص الصحيح وتوصيات رائعة، وأنا من غير المتخصصين في موضوع الدراسة كما تناولها غيري، ولكنني لما بروح أقدم بلاغ خاص بالإنترنت تحيل وزارة الاتصالات بشأن رقم وهمي، كل ألف بلاغ بيكون فيهم واحد فقط معروف، ويقال لنا لا نستطيع الدخول على فيس بوك، وممكن نتواصل من خلال أبوظبي أو الدخول من دولة ما، فهذه مجرد بلاغات بسيطة من أفراد عاديين وليس شركات وحسابات كبرى.

التهديدات المتزايدة التي تستهدف شبكات المعلومات

ومن جانبه، قال النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إن الأمن السيبراني يمثل عنصرًا حيويًا في بناء عالم رقمي منظم، مشيرًا إلى التهديدات المتزايدة التي تستهدف شبكات المعلومات.

وأشاد "عبد المحسن" بالحراك القوي الذي تشهده الدولة في مجال أمن المعلومات، موضحًا أن وزارة الاتصالات أعلنت عن اعتزامها إنشاء منصة توعوية تضم فيديوهات ورسائل صوتية ومرئية، تستهدف رفع الوعي المجتمعي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إعداد جيل قادر على حماية المنظومة المعلوماتية

من جانبه، شدد النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية إعداد جيل قادر على حماية المنظومة المعلوماتية، داعيًا إلى تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم الأساسية للنشء باعتبارها أساسًا لبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات الرقمية.

كما حذر النائب محمود سامي الإمام، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من مخاطر الهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن بعض الهجمات قد تستهدف بنية حيوية مثل محطات الطاقة باستخدام أدوات بسيطة كأجهزة الحاسب الآلي.

وطالب "الإمام" بضرورة التأكد من جاهزية الأجهزة المصرية لمواجهة هذه التهديدات، حتى تلك الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحًا إضافة " وثائق تأمين" كجزء من خطط الدراسة لمواجهة المخاطر.

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