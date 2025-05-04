الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يبحث مع جمعية المكنز الإسلامي تعزيز التعاون في تدريب الكوادر وحفظ التراث

وزير الثقافة يبحث
وزير الثقافة يبحث مع جمعية المكنز الإسلامي

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السيدة أنا بيني، مدير مشروع “جمعية المكنز الإسلامي”، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

 

 

حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الجارية بين الجانبين، وعلى رأسها مشروع التعاون القائم بين “دار الكتب والوثائق القومية” و”جمعية المكنز الإسلامي”، والذي يستهدف حفظ التراث وتيسير إتاحته للباحثين والجمهور، بما يحقق الاستفادة العلمية والثقافية المرجوة.

 

 

"وركز اللقاء بشكل خاص على أهمية تنمية القدرات البشرية، حيث ناقش الطرفان تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في دار الكتب، تتناول أحدث أساليب الترميم، وتقنيات الحفظ الرقمي، وأسس التوثيق العلمي وفقًا لأرقى المعايير العالمية، بهدف تأهيل كوادر فنية متخصصة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.

 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تولي ملف التدريب والتأهيل اهتمامًا بالغًا، باعتباره الركيزة الأساسية في أي خطة طموحة لصون التراث، مشيرًا إلى أن التعاون مع“جمعية المكنز الإسلامي” يعكس التزام الدولة بالاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومة حفظ التراث.

 

من جانبها، أعربت السيدة أنا بيني عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به في حفظ التراث العربي والإسلامي، ومؤكدة حرص الجمعية على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة ممثلة في دار الكتب والوثائق القومية.

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السيدة أنا بيني أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة جمعية المكنز الإسلامي
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