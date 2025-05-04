الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

الإضراب أمام محاكم الاستئناف الأبرز، قرارات مهمة للمحامين بشأن الرسوم القضائية

مؤتمر المحامين بشأن
مؤتمر المحامين بشأن الرسوم القضائية، فيتو

أصدرت نقابة المحامين بيانًا هامًّا بشأن الإجراءات التصعيدية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

وجاءت أبرز قرارات نقابة المحامين كالتالي:  

  • الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8 /5 /2025، وسوف تعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.
  • في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي فستعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي جمهورية مصر العربية للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.
  • مناشدة مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر  الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.

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