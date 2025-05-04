رئيس جمهورية القمر: مصر لديها الخبرات والإمكانات لدعمنا في كافة المجالات

قال عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأحد إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل الدخول لأي مواطن قمرى إلى مصر لأى أسباب صحية والعكس.

وأكد أن بلاده لديها رغبة لأن تكون دولة ناشئة عام 2030، مشيرا إلى أن مصر لديها الخبرات والإمكانات لدعمهم فى كافة المجالات.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وعثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالى فى بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.



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