تقدير لدور الأزهر وإشادة بموقف مصر تجاه غزة، رسائل رئيس جمهورية القمر من القاهرة

أعرب عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة عن شكره لحسن الاستقبال في القاهرة وقال: "منحني الرئيس السيسي شرفا أنا وبلادي لزيارة مصر" معبرًا عن عميق الامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما منذ أن وطأت أقدامه الأراضى المصرية.

وأشاد رئيس جمهورية القمر خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم الأحد بالروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين والتى أسهمت فى تدريب العديد من الكوادر فى جمهورية القمر المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الدعم لكبار المسؤولين فى بلاده.

وأكد إن لديهم الكثير من الدارسين بالأزهر الشريف، وأن مؤسسة الأزهر الشريف كانت أساسا فى تأهيل مفتى جمهورية القمر السابق والذي كان يعتبره أبيه الروحي.

ولفت أن بلاده ستستمر فى تقديم الدعم السياسي لجمهورية مصر العربية فى مختلف المحافل الدولية ودعم القضايا الكبرى التي تهم العالم بأسره.

وقال غزالي:" إننا نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لاستقلالنا ونشكر مصر على دعمنا فى كل الأمور الخاصة بالسيادة".

وأكد وجود إرادة مشتركة بين البلدين فى تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها.

كما أثنى رئيس جمهورية القمر المتحدة على الدور القيادي لمصر وللرئيس السيسى من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة ورفض الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وكل الخطط التى تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وكان الرئيس السيسي استقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.