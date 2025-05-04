الأحد 04 مايو 2025
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رئيس مدينة قوص يجري جولة تفقدية على المخابز

رئيس مدينة قوص يجري
رئيس مدينة قوص يجري جولة تفقدية علي المخابز

أجرى فراج الوحش رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، جولة ميدانية مفاجئة علي  المخابز الحكومية والأهلية للإطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

 وذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته طه الحسيني رئيس الرقابة التموينية  بادارة تموين قوص.

استهدفت جولة رئيس المركز ومرافقيه المرور علي ٧ مخابز بدائرة المدينة، وقام خلالها بمراجعة اوزن ارغفة الخبز  للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين.

 

جودة الخبز المُقدم فى قنا

كما إستفسر  من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم، مؤكدا علي ضرورة حصولهم على إحتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطنين.

واكد علي الإهتمام بمستوي النظافة وضرورة تطهير وتعقيم الادوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الانتاج بشكل دوري  لافتا الي ان اعمال الحملة اسفرت عن تحرير ٣ محاضر  متنوعة، لعدم نظافة ادوات المستخدمة في عملية الانتاج واخري لعدم إعطاء بون مؤكدا علي إستمرار  الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

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حماية حقوق المواطنين محافظة قنا مدينة قوص قنا قوص

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