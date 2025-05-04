الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

الحكومة: مشكلة الإيجار القديم في امتداد العقد وثبات الأجرة

جلسة مناقشة تعديل
جلسة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، فيتو

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشاركة الفاعلة في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين، قائلا: وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.
 

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

الحكومة تضع الحقائق التاريخية بشأن الإيجار القديم أمام النواب

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية.

وأوضح أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والإستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.

 

أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأشار  إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلوم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.

إصدار 39 حكما من الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم 

وأعلن أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية.

وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة والبرلمان لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، وإنما هدفهم تحقيق التوازن، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
 

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