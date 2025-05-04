«جاي تبوظ الاجتماع»، تفاصيل مشادة برلمانية أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشادة كلامية بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

غضب بسبب عدم توفير نسخة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

بدأت المشادة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بطلب نسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: قبل بداية المناقشة لابد أن يكون معنا مشروع القانون.

من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، أنه سيقوم بتوفير نسخة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع الأعضاء.

فيما تدخل النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب تمسك ضياء داوود بالحصول على نسخة، قائلا: "انت جاي تحضر علشان تبوظ الاجتماع".

ليرد النائب ضياء الدين داوود، قائلا: "عيب.. أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، ليقاطعه النائب أمين مسعود، قائلا: "انت هتعلمني العيب"، ليرد النائب ضياء، قائلا: "أيوه هعلمك".

رئيس إسكان النواب يتعهد بتوفير نسخة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للتهدئة، قائلا: "بدأنا الخلاف من بدري"، مؤكدا أنه سيتم إتاحة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع النواب.

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