السيسي: مستعدون لدعم خطة التنمية في جزر القمر

أكد الرئيس السيسى استعداد الحكومة المصرية والشركات المصرية لدعم خطة التنمية فى جمهورية القمر المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى المشترك مع رئيس جزر القمر بقصر الاتحادية اليوم الأحد.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالى فى بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.

وقال الرئيس السيسى إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس غزالي، ناقشا خلالها أطر التعاون القائمة، واتفقا على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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