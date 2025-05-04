السيسي: بحثنا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع جزر القمر

استقبل الرئيس السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالي في بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع "غزالى" بقصر الاتحادية اليوم الأحد، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس غرالي، ناقشا خلالها أطر التعاون القائمة، واتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية القمر مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول آليات التشاور السياسي بين البلدين، كما شهد مراسم التوقيع على اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة القمر الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

كما شهدت المراسم التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية القمر، ووقع مذكرات التفاهم وزيرا خارجية البلدين.



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