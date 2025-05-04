الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

مجدي البدوي: قرارات الرئيس في عيد العمال ترسخ العدالة وتدعم الحماية الاجتماعية

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فيتو
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أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس حرص القيادة السياسية على دعم العمال، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح البدوي في تصريحات صحفية أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس عن الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان حقوق العاملين به.

 كما أشاد بإجراء الحوار المجتمعي، لما له من دور في إشراك جميع الأطراف المعنية وتحقيق التوازن المطلوب في التشريعات.

 مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة

وفيما يتعلق بالتوسع في مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، أكد البدوي أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية لهذه الفئة، مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

احتياجات سوق العمل

كما رحب البدوي بإطلاق مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح تدريبية مجانية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز فرص تشغيل الشباب، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم بفعالية في سد الفجوة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وفي إطار توجيهات الرئيس بسرعة الفصل في القضايا العمالية، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذا القرار يستجيب لمعاناة العديد من العمال الذين يواجهون تأخيرًا في الحصول على مستحقاتهم. 

إنشاء المحاكم العمالية 

وشدد البدوي على أهمية إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كما نص قانون العمل الجديد، باعتبارها آلية رئيسية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة البت في النزاعات العمالية.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المحاكم ليس مجرد نص قانوني، بل هو أداة عملية لتحقيق الهدف الذي أكده الرئيس السيسي، وهو تسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويضمن حقوق العمال دون تأخير.

وثمن البدوي قرار تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، معتبرًا أن هذه الخطوة تضمن تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع.

وفي ختام تصريحاته، دعا نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل المشترك من أجل تنفيذ هذه القرارات الهامة، وتقديم الدعم الكامل للعمال بما يحقق تطلعاتهم ويسهم في بناء مصر الحديثة كما دعا العمال إلى مضاعفة الجهد والعمل بإخلاص للمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

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