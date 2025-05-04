الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي ورئيس جمهورية القمر يشهدان مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية القمر الاتحادية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول آليات التشاور السياسي بين البلدين، كما شهد مراسم التوقيع على اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة القمر الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

كما شهد مراسم التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية القمر، ووقع مذكرات التفاهم وزيرا خارجية البلدين.

وفي سياق آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء اليوم مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة
 

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