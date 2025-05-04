مصر تنافس على 5 ميداليات ذهبية في ثاني أيام البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو

تستمر لليوم الثاني على التوالي منافسات البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو، والمقامة في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

وتقام في الخامسة من مساء اليوم الأحد، 5 مباريات نهائيات في الساندا للمنافسة على 5 ميداليات ذهبية، وشارك لاعبات المنتخب المصري للووشو كونغ فو في 5 مواجهات بينما يغيبون عن مباراة وحيدة فقط.

تتنافس ياسمين سليم، أمام لاعبة كوت ديفوار في وزن 52 كجم، وتلعب شهد حمدي أمام منافستها المغربية في وزن 56 كجم، وتخوض التونسية آية دريدي مباراة قوية أمام منافستها السنغالية، بينما تواجه نيجاد العربي نظيرتها السنغالية في وزن 65 كجم، وتلتقي منة الله محمد حسن مع لاعبة تونس في وزن 70 كجم، والختام مع مباراة لاعبة الفراعنة آية صلاح الدين أمام ممثلة كوت ديفوار في وزن 75 كجم.

البطولة الإفريقية للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة

وتنظم مصر البطولة الإفريقية للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة بالصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

يذكر أنه أقيم أمس السبت، حفل افتتاح البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

ويشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة، فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي.

ويتولى المحاسب شريف مصطفى رئاسة اللجنة العليا للبطولة، فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري بمشاركة 9 دول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.