عرض "صندوق يعقوب" و"The Dung" ضمن فعاليات مهرجان نوادي المسرح الليلة

يستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم الأحد، عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض صندوق يعقوب

العرض المسرحي الأول بعنوان "صندوق يعقوب" لفرقة قصر ثقافة مصطفى كامل، تأليف أحمد الغندور، وإخراج عبد الرحمن كمال، ويعرض في السادسة مساء.

وتدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء بسطاء لا يملكون من الدنيا سوى المرح والضحك، تلك هي وسيلتهم الوحيدة لتمضية اليوم، إلى أن يظهر أمامهم صندوق غامض، لتنقلب الأمور رأسا على عقب.

عرض The Dung

أما العرض الثاني، بعنوان "The Dung" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، عن نص "مكان مع الخنازير" للكاتب أثول فيجارد، وإخراج محمد بسيوني، ويعرض في الثامنة مساء.



ويناقش الصراعات النفسية التي تعرض لها الجنود خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال تسليط الضوء على حياة الجندي "بڤيل" الذي فر من ميدان المعركة، وظل مختبئا لمدة ٤٠ عاما داخل حظيرة.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنته التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، ويشارك فيها هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا بواقع عرضين يوميا.

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