سقوط أمطار غزيرة على شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء سقوط أمطار غزيرة وتقلبات جوية مفاجئة على المحافظة وسط رفع درجة الاستعداد من قبل محافظة شمال سيناء.

سقوط أمطار على شمال سيناء

كانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وعلى سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة شمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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