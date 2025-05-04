تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا متمثلة في اللجنة الوطنية لعلم الراديو المؤتمر القومي الثاني والأربعون لعلم الراديو خلال المدة من 6 وحتى 8 مايو 2025 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي سوف تستضيف فعاليات المؤتمر هذا العام.

أكاديمية البحث العلمي تستعد لبدء فعاليات المؤتمر القومي 42 لعلم الراديو

وسيقام المؤتمر تحت رعاية الدكتـورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتى المؤتمر -الذي يعُقد سنويًا- في إطار أنشطة قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهو مؤتمر سنوي تنظمه اللجنة الوطنية لعلم الراديو – إحدى التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لعلم الراديو جمعية مهندسي الكهرباء ( IEEE).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.