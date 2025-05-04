الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تستعد لبدء فعاليات المؤتمر القومي 42 لعلم الراديو

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا متمثلة في اللجنة الوطنية لعلم الراديو المؤتمر القومي الثاني والأربعون لعلم الراديو خلال المدة من 6 وحتى 8 مايو 2025 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي سوف تستضيف فعاليات المؤتمر هذا العام. 

أكاديمية البحث العلمي تستعد لبدء فعاليات المؤتمر القومي 42 لعلم الراديو

وسيقام المؤتمر تحت رعاية الدكتـورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار،  رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتى المؤتمر -الذي يعُقد سنويًا- في إطار أنشطة قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهو مؤتمر سنوي تنظمه اللجنة الوطنية لعلم الراديو – إحدى التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لعلم الراديو جمعية مهندسي الكهرباء ( IEEE).

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