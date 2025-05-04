السيسي يؤكد محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية والرفض التام لتهجير الفلسطينيين

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، تبادلًا للرؤى بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي قد قام بتسليم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، كما نقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء العراقي.

ومن جانبه، رحب الرئيس بالدعوة وأعرب عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس وزراء العراق، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.