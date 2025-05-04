الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يتسلم دعوة نظيره العراقي لحضور القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي قد قام بتسليم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥،  كما نقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء العراقي. 
ومن جانبه، رحب الرئيس بالدعوة وأعرب عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس وزراء العراق، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الخارجية العراقي مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين

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