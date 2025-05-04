10 معلومات عن تطور العلاقات بين مصر وجزر القُمر

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية

وترصد فيتو تطور العلاقات بين مصر وجزر القمر

- تعود علاقات مصر الدبلوماسية بجمهورية جزر القمر إلى عام 1976، حين صدر القرار المصري في 26 يوليو بتبادل التمثيل الدبلوماسي معها، إلا أن العلاقات ازدهرت بعد مطلع الألفية الجديدة.

- عملت الدولتان على دعم العلاقات المشتركة خاصة على المستوى الاقتصادي بعد انضمامهما للكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية بجانب اشتراكهما في العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى سعيهما المتبادل لمزيد من التعاون لتسع شتى المجالات.

قضايا القارة الأفريقية

- تتوافق رؤى الدولتين في العديد من ملفات وقضايا المنطقة والقارة الإفريقية، كما تعكس الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الحرص على تطوير وتوطيد العلاقات في كافة المجالات.

- وتحرص مصر على تقديم الدعم الفني للكوادر القمرية في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

- كما تواصل جزر القمر في تقديم دعمها السياسى لمصر في جميع المحافل سواء الإفريقية أو العربية أو الدولية.

- شهدت مباحثات الرئيس السيسي وغزالي عثمان حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

- شدد رئيس جزر القمر على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا العلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات، وتعميق التفاهم بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

- شهدت مباحثات الرئيسين مؤخرا جهود التوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة كما استعرض الرئيس السيسي المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشددًا على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف.

- إشادة رئيس جزر القمر بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدًا تقدير بلاده للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ومؤكدًا دعم بلاده لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة

- تأكيد الرئيسين على تفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربي والإفريقي، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين في ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر في مصر.

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