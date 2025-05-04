الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR.

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 ).

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.



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