الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

تلبية لدعوة بوتين للمشاركة في احتفالات النصر، زيارة مرتقبة للسيسي إلى روسيا الأسبوع الجاري

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس روسيا.فيتو
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أعلن السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة لزيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

زعماء دول بريكس

وقال بوريسينكو مؤخرا إن الرئيس السيسي مثل زعماء دول بريكس الأخرى والعديد من الدول تلقى دعوة لحضور الاحتفالات في موسكو في التاسع من مايو الجاري احتفالا بالنصر في الحرب الوطنية العظمى. 

وأعرب بوريسينكو عن أمله في أن يقبل الرئيس السيسي الدعوة مضيفا: سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرئيس المصري في بلادنا.

ميدان الساحة الحمراء في موسكو

وأكدت مصادر دبلوماسية أن موسكو تستعد لتلبية الرئيس السيسي دعوة بوتين لحضور العرض العسكري والاحتفال الذي سيقام في ميدان الساحة الحمراء في موسكو.

ومن المتوقع أن يلبي الرئيس السيسي دعوة بوتين لزيارة موسكو والمشاركة بحضور عشرات القادة والمسئولين من دول مختلفة فضلا عن عقد قمة مصرية روسية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأكدت المصادر أنه يجري حاليا إجراء الترتيبات اللازمة لزيارة السيسي إلى موسكو.

الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

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