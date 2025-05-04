الأحد 04 مايو 2025
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انفوجراف

5 بنود تمهد لإعادة استقرار السويداء بين سوريا والدروز (إنفوجراف)

دروز سوريا، فيتو
دروز سوريا، فيتو

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السلطات السورية السويداء جرمانا وقف اطلاق النار سورية

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