تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الأبرز.. 3 ملفات تتصدر القمة المصرية القُمرية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلا عن مناقشة قضايا عربية ودولية ذات اهتمام مشترك، وفي مقدمتها الوضع الإنساني والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

وتأتي الزيارة في سياق التنسيق المستمر بين البلدين، حيث كان وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قد أجرى اتصالا هاتفيا مؤخرا مع نظيره القمري مباي محمد بحثا خلاله آليات التعاون في مجالات التعليم الصحة الاستثمار وبناء القدرات وأكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية في مختلف القطاعات مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين

مواجهة التحديات الإقليمية

وشدد عبد العاطي على أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي ومواصلة العمل المشترك في الأطر الإقليمية، لاسيما الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات الإقليمية خصوصا في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

ومن جانبه، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي القمري عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في دعم قضايا القارة الأفريقية مؤكدا تطلع موروني إلى تعزيز العلاقات مع القاهرة في مختلف المستويات والاستفادة من الخبرات المصرية في دعم برامج التنمية الوطنية.

يشار إلى أن شركات مصرية تساهم حاليًا في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في جزر القمر، أبرزها شركة المقاولون العرب التي تشرف على مشروع توسعة ميناء بونغوما بجزيرة موهيلي وشركة رواد الهندسة الحديثة والمقاولات التي تباشر بناء منتجع فندق غالاوا في منطقة ميتساميهولي.

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