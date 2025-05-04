السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية القُمر لتعزيز العلاقات وبحث الأوضاع الإقليمية والقارية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وتضمن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الإتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

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