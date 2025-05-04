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أخبار مصر

الأرصاد: هذه المناطق معرضة للأمطار الرعدية اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وعلى سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

حار نهارا ومعتدل ليلا، حالة الطقس اليوم الأحد 4 مايو 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة شمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17

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