ضبط مسن متهم بالتحرش بطفلة من ذوي الهمم بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية القبض على مسن تحرش بفتاة من ذوي الهمم داخل قطار "أشمون- رمسيس" وذلك بمحطة قطار دروة التابعة لمركز أشمون، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد قيام "ع.س" 52 عاما بالتحرش بـ "هـ.م" فتاة من ذوي الهمم ويقيمان بقرية بوهة شطانوف التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المواطن بالتحرش بالفتاة داخل قطار "أشمون-رمسيس" بمحطة قطار دروة وتمكنت والدة الفتاة من ضبطه داخل محطة رمسيس وتسليمه للشرطة وتحرير محضر بالواقعة ثم ترحيله لمركز شرطة أشمون وجارٍ عرضه على جهات التحقيق.

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