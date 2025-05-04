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رياضة

بيسيرو يتراجع عن قراره ويضم المستبعدين لمران الزمالك

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ضم المستبعدين لمران الفريق أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وكان بيسيرو قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين في وقت سابق من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية".

 

الأغلبية تُبقي على بيسيرو في الزمالك حتى نهاية الموسم

وقال خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت انقساما داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

 

وأضاف الغندور: نصف المجلس طالب بالإبقاء على المدرب حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب الشرط الجزائي في عقد المدرب.

وتابع: عقد بيسيرو ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم، أي بعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، وبالتالي سيبقى المدرب مع الفريق حتى نهائي الكأس، ومن ثم رحيله عن تدريب الأبيض.

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بيسيرو الزمالك الدورى المصرى الممتاز البنك الاهلي

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