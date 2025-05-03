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رياضة

إنجاز لم يحققه رونالدو، 3 نجوم في أهلي جدة ملوك أوروبا وآسيا

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

تُوج فريق أهلي جدة السعودي بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني 0/2 في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء اليوم السبت، في مدينة جدة السعودية.

3 لاعبين من أهلي جدة جمعوا بين دوري أبطال أوروبا وآسيا 

وجمع بذلك 3 من لاعبي الأهلي بين لقبي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة، وهم الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

والمفارقة أن كلا من رياض محرز وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو حقق اللقب الأوروبي مع فريق إنجليزي مختلف.

وكانت البداية مع روبرتو فيرمينو الذي تُوج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول موسم 2018-2019.

ثم فاز إدوارد ميندي بدوري أبطال أوروبا رفقة تشيلسي موسم 2020-2021، وحصد رياض محرز اللقب مع مانشستر سيتي موسم 2022-2023.

رونالدو يفشل في الجمع بين دوري أبطال أوروبا وآسيا 

جدير بالذكر أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا (5 مرات) والهداف التاريخي للبطولة (140 هدفا)، لم يتمكن من تحقيق ذلك الإنجاز مع فريقه الحالي النصر السعودي.

ولم يتمكن رونالدو من الفوز بأبطال آسيا مع النصر، حيث تعرض للإقصاء من النسخة الماضية بالدور ربع النهائي على يد العين الإماراتي، كما فشل في الوصول لنهائي النسخة الحالية بالخسارة أمام كاواساكي بنصف النهائي.

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