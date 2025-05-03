الحماية المدنية تنقذ أسرة داخل سيارة عالقة في نفق بسبب الأمطار (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، من إنقاذ أسرة علقت داخل سيارة بداخل نفق السكة الحديد، بعد أن تعطلت نتيجة هطول أمطار غزيرة وتراكم كميات كبيرة من المياه داخل النفق.

مجلس مدينة منوف يتدخل لإنقاذ الأسرة

ومن جانبة ناشد عدد من أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية مروة زهران رئيسة مركز ومدينة منوف لضرورة شفط المياه وإخراج السيارة العالقة لوجود سيدات وأطفال بها.



واستجاب المسؤولون لاستغاثة ركاب السيارة، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه واستدعاء ونش لرفع السيارة المتعطلة من داخل النفق.

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